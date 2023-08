Fahrerflucht in Ehrang: E-Scooter-Fahrerin verletzt – PKW-Fahrerin haut ab

TRIER-EHRANG. Am gestrigen Dienstag, 15.8.2023, ereignete sich gegen 17.45 Uhr in der Ehranger Straße an der Einmündung Servaisstraße in Trier-Ehrang ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht der Verursacherin.

Eine 29-jährige E-Scooter-Fahrerin befuhr die Ehranger Straße von Trier-Biewer aus. Die Unfallverursacherin missachtete an der Einmündung Servaisstraße die Vorfahrt des E-Scooters und es kam zum Zusammenstoß. Die E-Scooter-Fahrerin kam daraufhin zu Sturz und verletzte sich leicht.

Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, parkte vor der Sparkasse in Trier-Ehrang, besuchte diese und fuhr im Anschluss fort. Die Verursacherin wird wie folgt beschrieben: fuhr einen grauen kleinen PKW, weiblich, ca. 45 Jahre alt, weißes Haar, trug eine Brille und einen Rock.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen (Telefon: 06502/91570). (Quelle: Polizeidirektion Trier)