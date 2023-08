PKW übersehen: Rollerfahrer wendet auf Bundesstraße – schwerverletzt

KOBERN-GONDORF. Am Sonntagmittag kam es auf der B416 am Ortsende von Kobern-Gondorf in Fahrtrichtung Koblenz zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Rollerfahrer. Nach erster Erkenntnissen befuhr eine Gruppe von drei ortsunkundigen Rollerfahrern aus Nordrhein-Westfalen die B416 aus Richtung Cochem kommend in Richtung Koblenz.

Kurz hinter der Ortslage von Kobern-Gondorf merkten sie, dass sie die Abfahrt nach Ochtendung verpasst hatten und hielten kurz auf dem Radweg neben der B416 an. Der erste der Gruppe wollte über die B416 wieder in Richtung Cochem wenden und übersah hierbei einen aus Richtung Cochem herannahenden PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Rollerfahrer schwerverletzt in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht wurde. Die Insassen des PKWs, ein Familienvater mit drei Kindern, wurden nicht verletzt, standen jedoch unter Schock. Die B416 war über eine Stunde voll gesperrt. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)