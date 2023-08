Beliebtes Spektakel: Rund 140.000 Besucher zu “Rhein in Flammen” erwartet

KOBLENZ. Mit Musik, Schiffskorso und Feuerwerken wird am Samstag von Spay und Braubach bis Koblenz der «Rhein in Flammen» gefeiert. Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH rechnet mit rund 6000 Gästen auf den beteiligten Schiffen und etwa 140.000 Gäste an Land zwischen Spay/Braubach und Koblenz.

Rund 30 Schiffe wollen in einem beleuchteten Konvoi nach Koblenz fahren. An Land wird in den einzelnen Städten unterschiedliches Programm geboten. In Koblenz etwa findet am Wochenende zeitgleich das Sommerfest mit Livemusik, Riesenrad und Essensständen statt. Den Abschluss von «Rhein in Flammen» bildet ein Höhenfeuerwerk vor der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz.

Die Geschichte der Feuerwerke über dem Flusstal reicht weit zurück: Bereits 1756 soll in Koblenz zu Ehren des Kurfürsten Johann Philipp von Walderdorff ein Feuerwerk gezündet worden sein. 2020 und 2021 war das Fest wegen der Pandemie abgesagt worden, 2022 bereitete die Trockenheit Probleme. (Quelle: dpa)