Schläge angedroht – Tritte gegen Pkw: Streit zwischen Hundebesitzer und Autofahrer eskaliert

HILLESHEIM. Die Polizei Daun berichtet über einen eskalierten Streit zwischen einem Hundebesitzer und einen Pkw-Fahrer in Hillesheim.

Laut der Polizei befuhr am Mittwoch, 02.08.2023, ein 64-jähriger Mann mit seinem Personenkraftwagen gegen 17.48 Uhr die Straße “Im Hundspech” in Hillesheim in Richtung der Schwedenschanze.

Auf dem Weg begegnete ihm ein Mann mit Hund, welcher den Fahrzeugführer zum Anhalten nötigte. In dem sich nun ergebenden Streitgespräch warf der Fußgänger dem Mann vor, den Weg nicht befahren zu dürfen und forderte ihn auf, dass Fahrzeug zu verlassen.

Zudem wurden dem Fahrzeugführer Schläge angedroht. Seine verbal aggressiven Äußerungen unterstützte der Täter durch Tritte gegen das Fahrzeug, so dass eine Beschädigung an der Fahrertüre des Fahrzeuges entstand.

Im Anschluss entfernte sich der Mann fußläufig.

Er wurde durch den Geschädigten wie folgt beschrieben: Männlich, 175 cm groß, 30 bis 40 Jahre alt, normale Statur, Brillenträger, bekleidet mit blauem Pullover.

Der Mann führte einen Hund, vermutlich einen Australian Sheppard mit sich.

Jegliche Hinweise zur Tat oder dem Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.