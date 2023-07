Eintracht Trier: Drei Punkte zum Auftakt – Rückkehrer Hammel erlöst Team und Fans!

TRIER. Nach anfänglichen Problemen zeigte die Trierer Eintracht nach der ersten Viertelstunde einen souveränen Auftritt. Vor über 2.000 Zuschauern war es Rückkehrer Hammel der Team und Fans mit seinem Treffer in der 78. Minute erlöste. Am Ende gewann das Team von Cheftrainer Thomas Klasen verdient mit 2:0.

Die Gäste machten es dem SVE anfangs schwer. Nach etwa 15 Minuten kam Trier dann besser ins Spiel. In der Folge ergaben sich mehrere Torgelegenheiten, die die Eintracht jedoch nicht ausnutzen konnte.

Nach der Pause übernahm die Eintracht weiter die Spielkontrolle. Aber ein Treffer wollte einfach nicht fallen. In der 78. Minute konnte der eingewechselte Daniel Hammel dann endlich die verdiente Führung erzielen. Das erste Pflichtspieltor von Hammel im Eintracht- Dress seit 2656 Tagen. In der 85. Minute machte die Eintracht dann den Deckel drauf. Nach einem Freistoß von Sven König beförderte Simon Maurer den Ball per Kopf ins Netz (85.).

Eintracht-Trier: Linke – Burghardt, Maurer, Thayaparan, Heinz (65. Boesen), Spang, R. Garnier (85. Kalweit), Kinscher (65. König), Wrusch, Biondic (54. Hammel), Dorow (80. Roth)

Arminia Ludwigshafen: Urban – Hiemeleers (69. Langer), Straub, Cultrera (62. Nomiya), Pantano (79. Schmitt), Herchenhan, Hommrich (79. Amberger), Antonaci, Graf (79. Maier), Hartlieb, Kebernki

Tor: 1:0 Daniel Hammel (78.), 2:0 Simon Maurer (85.) Schiedsrichter: Niclas Zemke

Zuschauer: 2.167