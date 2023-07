Luxemburg: Zwei Männer in den Rücken gestochen – Festnahme nach brutaler Messerattacke in Kneipe

GREVENMACHER. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde ihr am gestrigen Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr gemeldet, dass in einer Schankwirtschaft der Grand-rue in Grevenmacher zwei Personen eine Stichverletzung im Rückenbereich erlitten hatten.

Ein Zeuge, der noch Sichtkontakt zum mutmaßlichen Täter hatte, konnte der Polizei die Fluchtrichtung bis zu ihrem Eintreffen mitteilen.

Der Mann wurde seitens den Beamten immobilisiert und bei einer Sicherheitsdurchsuchung konnte ein Messer sowie Drogen bei ihm gefunden werden.

Die beiden Opfer wurden seitens des Rettungsdienstes erstversorgt und im Anschluss ins Krankenhaus transportiert. Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich die Körperverletzungen in den Toilettenräumen des Lokals zugetragen hatten.

Die Staatsanwaltschaft wurde über den gewalttätigen Angriff sowie die Sicherstellung von fast 90 Gramm Marihuana sowie ungefähr 20 Gramm Haschisch informiert, worauf hin die Festnahme des Mannes angeordnet wurde. Er wurde heute Morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.