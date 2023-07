RLP: Unbekannte beschießen Katze mit Luftgewehr – Geschoss aus Schwanz entfernt

BAD DÜRKHEIM. Unbekannte haben eine Katze in Bad Dürkheim vermutlich mit einem Luftgewehr angeschossen. Das Tier habe seit drei Wochen Probleme bei der Bewegung des Schwanzes gehabt, wie die Polizei mitteilte.

Am Samstag habe die Besitzerin dann ein kleines Geschoss im Schwanz gefunden. Ein Tierarzt habe das Geschoss entfernt. Die Katze sei wohlauf, hieß es. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise erbeten unter 06322/963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de (Quellen: dpa, Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße)