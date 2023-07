49-jähriger Mofafahrer kollidiert mit 14-Jähriger – beide verletzt

VÖLKLINGEN. Am gestrigen Dienstag ereignete sich um 14.00 Uhr in der Hofstattstraße kurz vor der Einmündung zur Richardstraße in Völklingen ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Ein Mofafahrer, 49 Jahre aus Völklingen, befuhr die Hofstattstraße aus Richtung City kommend. Kurz vor der Einmündung Richardstraße überquerte eine 14-Jährige aus Völklingen die Hofstattstraße, ungeklärt ist, ob fußläufig und einen E-Scooter schiebend oder fahrend mit dem E-Scooter.

Der Mofafahrer versuchte noch auszuweichen, kollidierte jedoch mit der Jugendlichen. Beide kamen zu Fall und wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen (Telefon: 06898/202-281, E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de). (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)