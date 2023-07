Basketball: Von Luxemburg nach Trier – US-Amerikaner wechselt an die Mosel

TRIER. Mit Clay Guillozet präsentieren die Gladiators Trier ihren vorletzten Neuzugang für die Saison 2023/24 in der 2. Basketball Bundesliga. Der US-Amerikaner misst 1,93 Meter, bringt 90 Kilogramm auf die Waage und soll auf den Positionen Small Forward und Shooting Guard eingesetzt werden.

Der 26-Jährige stammt aus Greenville, Ohio und absolvierte den ersten Teil seiner sportlichen und akademischen College-Laufbahn an der West Liberty University, die auch Ex-Gladiator Dan Monteroso besuchte. Seine letzten beiden Studienjahre verbrachte Guillozet dann an der Valdosta State University im Bundesstaat Georgia. Seine ersten Schritte im Profibasketball machte der athletische Flügelspieler in der zweiten Liga Finnlands bei Oulu Basketball. Nach der Saison in Finnland, die im Winter stattfindet, wechselte er im Anschluss nach Vietnam zu den Thang Long Warriors.

Die abgelaufene Saison 2022/23 absolvierte Guillozet in der ersten Liga Luxemburgs. Bei AB Contern, Ausrichter des Vorbereitungsturniers, an dem die Gladiatoren jährlich teilnehmen, überzeugte er als Allrounder und einer der stärksten Scorer der gesamten Liga. Durchschnittlich 23,7 Punkte, 5,5 Rebounds und 3,6 Assists legte der US-Amerikaner in gut 38 Minuten Spielzeit pro Spiel auf. Dazu traf er 55,8% seiner Zwei- und 41,6% seiner Drei-Punkte-Würfe. Headcoach Don Beck sagt über seine jüngste Neuverpflichtung: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass Clay nächste Saison für die Gladiators spielen wird. In Luxemburg hat er bereits Erfahrung in Europa gesammelt und nicht nur dort, sondern bei all seinen bisherigen Stationen gezeigt, dass er ein starker Scorer ist. Er passt sportlich als auch charakterlich sehr gut zu unserem Team und ist variabel einsetzbar. Dazu bringt er eine hervorragende Einstellung mit und ist ein harter Arbeiter auf und abseits des Feldes“.

„Ich freue mich wirklich riesig, für die Gladiators in Trier zu spielen. Ich hatte das Glück, bereits in der letzten Saison die Stadt und ein Heimspiel der Gladiators zu besuchen. Dort konnte ich live erleben, wie die Stadt und die Fans für den Basketball lebt – das war sehr speziell und ich dachte direkt, dass ich sehr gerne ein Teil davon wäre. Ich hatte zuletzt sehr gute Gespräche mit den Trainern und dem Management. Ich freue mich schon meine neuen Teammates kennenzulernen und gemeinsam daran zu arbeiten unser volles Potential zu entfalten. Wir werden alles dafür geben, eine erfolgreiche Saison zu spielen“, sagt Neuzugang Guillozet über sein Engagement in der ältesten Stadt Deutschlands. Clay Guillozet unterschreibt für ein Jahr an der Mosel und trägt das Trikot mit der Rückennummer 4.