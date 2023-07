Gerolstein: Platzverweise gegen sturzbetrunkene Störer und Randalierer

GEROLSTEIN. Am 25.7.2023 hatten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiwache Gerolstein über den Tag verteilt immer wieder mit teilweise amtsbekannten Personen im Gerolsteiner Stadtgebiet zu tun.

Gegen 11.25 Uhr verweilte ein amtsbekannter 34-jähriger Mann aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet in der Hauptstraße in Gerolstein. Der Mann hatte, wie in der Vergangenheit mehrfach bereits, erneut dem recht ungezügelten Alkoholkonsum zugesprochen und verhielt sich einmal mehr nun ungebührlich gegenüber Passanten. Als die Beamtinnen und Beamten der Polizeiwache Gerolstein nur wenige Minuten nach Mitteilung vor Ort eintrafen, wurde der Mann angesprochen und mittels deutlichen Ansagen der Örtlichkeit verwiesen.

Gegen 18.30 Uhr erschien der 34-Jährige nunmehr im Bereich eines Supermarktes in der Sarresdorfer Straße und verhielt sich in ähnlich belästigender Form wie am Vormittag, so dass ihm durch die Marktleitung ein Hausverbot ausgesprochen wurde. Dies wurde ihm durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Polizeiwache Gerolstein verdeutlicht, so dass er sich schließlich entfernte.

Gegen 16.40 Uhr gerieten ein 41- und ein 55-jähriger Mann aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet im Bereich der langen Bank am Gerolsteiner Rondell miteinander in einen verbalen Streit. Dieser gipfelte in einer handfesten Auseinandersetzung. Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiwache Gerolstein wurde der Sachverhalt vor Ort aufgenommen und zwischen den beiden deutlich alkoholisierten Streithähnen vermittelt.

Gegen 18.30 Uhr gerieten die Personen an gleicher Stelle erneut miteinander in Streit, so dass die Beamtinnen und Beamten der Polizeiwache Gerolstein wieder erscheinen mussten. Nachdem die Personen scheinbar aufgrund ihres Alkoholkonsums nicht mehr in der Lage waren, sich sachlich und vernünftig vor Ort zu verhalten, wurden sie nunmehr der Örtlichkeit verwiesen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)