Zahlreiche Ehrungen und Ernennungen: Exzellente Matinee von “Blau-Weiß” Ehrang

TRIER-EHRANG/SCHWEICH-ISSEL. Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang hat am Sonntag, 16. Juli, zu einer großen Matinee in die ICV Halle nach Issel geladen und Jubilare sowie verdiente Mitglieder gebührend gefeiert.

Stilvoll und unterhaltsam war die Matinee im flutbedingten Ausweichort. „Einfach großartig“ und „kurzweilig und niveauvoll“ war der Tenor der 180 geladenen Gäste, größtenteils aus eigenen Reihen, langjährige befreundete Vereine und Weggefährten. Neben Triers Kulturdezernent Markus Nöhl zählten Landtagsabgeordneter und Stadtbürgermeister von Schweich, Lars Rieger, Ehrang-Quints Ortsvorsteher Berti Adams sowie Kordels Bürgermeister Medard Roth zu den Gästen aus der Politik.

Mit wegweisenden Worten begrüßte der 1. Vorsitzende Dennis Labarbe seine Gäste: „Der heutige Tag steht ganz im Zeichen unserer Mitglieder, die wir für ihre langjährige Treue, Verbundenheit und erbrachten Leistungen für unseren Verein würdigen“. Der Traditionsverein ist stolz, Teil der kulturellen Geschichte Triers zu sein, blickte er doch im Jahr 2020 auf ein 111-jähriges Bestehen zurück.

Begleitet wurde das feierliche Programm von Auftritten der 30-köpfigen Kindergarde und der vereinseigenen Band „Ehriker Kaapeskääp“, die zum 25-jährigen Bestehen im Jahr 2020 mit einer Urkunde geehrt wurde.

Höhepunkt der Matinee war die Ernennung von Peter Schabowski zum Ehrentheaterleiter aufgrund seiner langjährigen, besonderen Verdienste um das Laienschauspiel in Ehrang und Jürgen Haubrich zum Ehrenvorsitzenden, der im Vorstand von 1972 bis 2022, davon 42 Jahre als 1. Vorsitzender überaus erfolgreich tätig war.

Haubrichs berufliche und ehrenamtliche Laufbahnen brachte Dennis Labarbe als sein Nachfolger in seiner Laudatio zum Ausdruck und unterstrich diese: „Ich habe Jürgen immer als einen Kollegen und Freund erlebt, der an der Sache interessiert ist und sich für ein professionelles Außenbild und den Zusammenhalt im Verein einsetzt. Gleichzeitig war und ist ihm eine vertrauensvolle, respektvolle und kollegiale Zusammenarbeit wichtig. Das war nicht immer einfach – wie könnte es das auch sein – aber hat es aus meiner Sicht immer praktiziert. Lieber Jürgen, dafür habe ich großen Respekt und danke dir sehr!“

Neben den befreundeten Vereinen KG Rot-Weiß Ehrang, ICV Issel, KV Naurather Kuckuck, Biewener Hoahnen, KV Kordel und GKG Fraulautern überbrachten der Landesverband Rhein-Mosel-Lahn im Bund Deutscher Karneval mit Präsident Andreas Noll und Ehrenpräsident Peter Pries sowie langjährige Weggefährten Haubrichs ihre Glückwünsche.

Zu guter Letzt wies Dennis Labarbe noch in seinen Abschiedsworten auf den Finanzierungsbedarf in Höhe von 12.000 Euro für neue Tanzuniformen der Nachwuchsgarde und Großen Garde – bedingt durch außergewöhnlichen Zuwachs an Kindern und Jugendlichen – hin, für die unkompliziert und schnell über www.blau-weiss-ehrang.de/spenden gespendet werden kann.

Für einen reibungslosen Ablauf sorgte Organisationsleiterin und designierte Prinzessin von Ehrang, Ingrid Wagner, für Ausschank und Imbiss das Team um Steffi Erang. Das Top- Programm wurde musikalisch begleitet von Werner Orth.

Die gebührenden Ehrungen und Ernennungen mit Urkunden, Ehrennadeln und Präsenten nahm Dennis Labarbe mit Unterstützung von Präsident Helmut Wagner und Vizepräsident Michael Wasniewski unter großem Beifall vor:

Goldene Ehrennadel (mindestens 25 Jahre aktive Mitgliedschaft): Melissa Aussems, Selina Becker-Zender, Günter Berg, Rudi Boden, Maike Braun, Helga Feil, Josi Gaab, Sonja Göbel, Birgit Görgen, Matthias Haas, Christina Hammler, Klaus Hammler, Sabine Hebel, Andreas Jakobs, Anni Konrad, Jörg „Konny“ Konrad, Julia Lamm, Christiane Meaney, Nicole Millen, Sarah Otto, Klaus Pesie, Herbert Peters, Christine Rohles, Christel Schein, Ralf Schwarze, Johannes Trossowski, Andreas Wagner und Sylvia Zamberger

Diamantene Ehrennadel (mindestens 35-jährige Aktivität): Gertrud Eisenach, Volker Feil, Erika Haubrich, Jürgen Haubrich, Mechthild Keul, Reini Kirchen, Sonja Peuckmann, Heike Rohles, Gertrud Schabowski, Anja Schumacher, Petra Valerius, Marlene Woehler und posthum Willi Feil (+10.06.2023)

20 Jahre Vorstandsarbeit: Gertrud Haas

Ernennung zu Ehrenmitgliedern: Ina Goerlich, Werner Goerlich, Erika Haubrich, Marianne Hotz Ernennung zum

Ehrentheaterleiter: Peter Schabowski

Ernennung zum Ehrenvorsitzenden: Jürgen Haubrich

Über den Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau Weiß“ 09 Ehrang e.V. wurde 1909 ins Leben gerufen und feierte im Jahr 2020 111-jähriges Vereinsbestehen. Als einer der größten Karnevalsvereine in Trier zählt der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V. über 550 Mitglieder, davon über 100 Aktive und rund 60 Kinder und Jugendliche. Neben zahlreichen Vereinsaktivitäten über das Jahr verteilt, erfreuen sich vor allem die alljährlich gelungenen Kostümsitzungen und Theatervorstellungen Jahr für Jahr großer Beliebtheit. Der Theater- und Karnevalsverein „Blau Weiß“ 09 Ehrang e.V. ist unter www.blau-weiss-ehrang.de sowie in den sozialen Netzwerken wie facebook, Instagram, YouTube und Flickr online erreichbar. (Quelle: Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V.)