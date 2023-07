++ Wetter in der Region: Gewitter mit möglichem Starkregen – Sonntag heiter ++

OFFENBACH. Der Samstag könnte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ungemütlich werden. Richtung Nachmittag und Abend seien Schauer und teils kräftige Gewitter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Es könne zu Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen.

Die Temperaturen steigen den Meteorologen zufolge auf bis zu 27 Grad, am Oberrhein sogar bis auf 30 Grad. Kühler wird es in höheren Lagen der Eifel, hier rechnet der DWD bei längerem Regen mit 22 Grad.

In der Nacht auf Sonntag dürften die Schauer und Gewitter dann Richtung Osten abziehen, so dass der Wochenausklang heiter wird. Die Temperaturen steigen demnach am Sonntag auf bis zu 26 Grad, am Rhein auf maximal 27 Grad.

Auch der Montag bleibe niederschlagsfrei bei Höchstwerten von 29 Grad, in höheren Lagen sind den Meteorologen zufolge maximal 23 Grad drin. Ähnlich wird das Wetter am Dienstag erwartet, dann bei höchstens 30 Grad. (Quelle: dpa)