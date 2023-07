++ Trier: Klima-Aktivisten wollten Nordallee blockieren – das sagt die Polizei (Bilder und Video)++

Trier Nun haben die sogenannten “Klima-Kleber” auch die Moselmetropole Trier erreicht! Zuvor hatte die Gruppierung “Letzte Generation” bundesweit zu Protesten am heutigen Freitag aufgerufen. Um 16.50 Uhr versammelten sich selbsternannte Klima-Aktivisten vor der Trierer Porta Nigra: Das offensichtliche Ziel: Die Blockade der Nordallee!

Wie der Pressesprecher der Polizei Trier, Marc Fleischmann, gegenüber Lokalo.de berichtete, sei die Polizei, aufgrund der vorherigen Aufrufe im Netz, bereits auf solche möglichen Situationen eingestellt gewesen. So waren umgehend Beamte am Ort des Geschehens und konnten eine mögliche Blockade der Straße schnell verhindern. Im Gegensatz zu der Polizei in Koblenz mussten daher keine Aktivisten von der Straße “gelöst” werden.

Die Situation wird nun ermittelt und geprüft, ob etwaige Strafverfahren gegen die Aktivisten einzuleiten sind.