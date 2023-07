Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz: Getreideernte hat z.T. schon begonnen

MAINZ. Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd will am heutigen Donnerstag (10 Uhr) in Mainz über den Stand der Ernte im südlichen Rheinland-Pfalz berichten. Nach einem feuchten und kühlen Frühjahr dominiert seit Mitte Mai trockene und warme Witterung mit viel Wind den Vegetationsverlauf.

Dadurch begann die Getreideernte in Rheinhessen und der Südpfalz wie im Vorjahr bereits in der zweiten Junihälfte. Der Verband will neben der Getreideernte auch einen Überblick über Situation in den wichtigsten landwirtschaftlichen Kulturen und Märkten im südlichen Rheinland-Pfalz geben. (Quelle: dpa)