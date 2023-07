Taunus: Schock wegen Bombenattrappe an Gastank – Anwohner evakuiert

BERNDROTH. Am gestrigen Sonntag wurde unter einem Gastank, der auf einem Anwesen in der Lindenstraße in Berndroth aufgestellt ist, eine Bombenatrappe aufgefunden. Vor Ort konnte unter dem besagten Tank ein mit Klebeband umwickeltes Päckchen mit einem angebrachten Handy festgestellt werden.

Zur Sicherheit wurden die umliegenden Häuser geräumt und die Personen konnten sich im Dorfgemeinschaftshaus aufhalten. Eine genauere Überprüfung des Gegenstandes erbrachte das Ergebnis, dass es sich um keine funktionsfähige Sprengvorrichtung gehandelt hat.

Somit hat zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche Gefahrenlage bestanden. Die Hintergründe der Tat müssen nun ermittelt werden. (Quelle: Polizeidirektion Montabaur)