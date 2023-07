Mit Musik gegen Hunger und Krankheit – Benefizkonzert im Brunnenhof am 14. Juli

TRIER. Mit einem Open Air-Konzert unterstützt Rotary Trier-Porta Projekte des Mergener Hofs und der ‚nestwärme‘ – Breites musikalisches Spektrum garantiert einen unvergesslichen Abend

Wieder einmal ist es soweit: Am Freitag, 14. Juli, geht im Brunnenhof bereits zum achten Mal das Open Air-Benefizkonzert von Rotary Trier-Porta an den Start. Einlass ist ab 18 Uhr.

Seit Beginn setzen die Trierer Rotarier auf die heimische Musiker. In diesem Jahr haben die Organisatoren sich einen besonderen Mix einfallen lassen. Dazu Wolfgang Scholtes: „Hört man den Begriff ‚Open Air‘, denkt man automatisch an die Rock-Szene. Da wir in Trier aber musikalisch breit aufgestellt sind, haben wir dem folgerichtig in unserem Programm Rechnung getragen.“

Eröffnet wird der Abend mit Darbietungen des MGV Trier-Euren unter dem Dirigat von Katharina Rupik. Das Repertoire der über 30 singfreudigen Jungs reicht von Rock und Pop über Klassik bis zum Volkslied. Weiter geht es mit dem Jazz-Trio „Dreispiellos“, das auch in den Genres Genres Jazz, Blues, Folk, Country sowie Pop, Rock und Soul zu überzeugen weiß. Trotz kleiner Besetzung präsentiert das Trio facettenreich komplexe Songs, ohne dass diese an Authentizität und Ausdruck verlieren.

Den Abschluss machen die allseits bekannten H.A.T.-Boys, die auch schon bei früheren Rotary Benefiz-Konzerten die Besucher erfolgreich von ihren Plätzen rissen und zum Mittanzen und Rocken vor der Bühne animierten. Die Band spielt mit großer Leidenschaft die Rockmusik der 60er und 70er Jahre, mit sporadischen Ausflügen in spätere Dekaden und andere Musikrichtungen. Bei ihren Live-Gigs spürt man – siehe oben – die Freude an der Musik.

Bei all dem Spaß, der die Gäste mit Sicherheit an diesem Abend erwartet, stehen aber die Menschen im Vordergrund, denen es nicht so gut geht. Dazu nochmals Mit-Organisator Wolfgang Scholtes: „Die Einnahmen gehen in diesem Jahr an zwei Einrichtungen. Das ist zunächst das spendenbasierte Projekt ‚Miez-Box-Essen‘. Von Armut betroffene/bedrohte Kinder und Jugendliche erhalten im Jugendzentrum Mergener Hof täglich kostenfrei eine warme Mahlzeit, Unterstützung bei den Hausaufgaben und natürlich kommt der Spaß mit Gleichaltrigen im Jugendzentrum nicht zu kurz. Das spendenbasierte Projekt ‚Miez-Box‘ bietet täglich für ca. 25 Kinder und Jugendliche die Möglichkeit der Teilnahme.“

Auch die zweite Einrichtung, das auf dem Trierer Petrisberg entstehende Haus der ‚Nestwärme‘ liegt den Rotariern am Herzen: „Dort werden Kinder und ihre Familien ganz individuell die Unterstützung erhalten, die sie brauchen und die ihnen guttut. Kinder und Jugendliche mit lebensbedrohlichen Erkrankungen oder intensivem Pflege- und Betreuungsaufwand brauchen unser aller Liebe und Begleitung. Der Bau des Nestwärme Hauses ist durch die Stiftung finanziell gesichert. Für die Einrichtung der Räumlichkeiten und um die notwendige Begleitung der Familien nachhaltig sicher zu stellen, ist der Nestwärme e.V. auf Spenden angewiesen. Und da wollen wir helfen.“

Wer diesen besonderen Abend im Brunnenhof miterleben will, kann sich bereits heute seine Eintrittskarte zum Preis von 15 Euro/Person sichern. Kartenreservierung per Mail an: w.scholtes@scholtes.de mit Vorabüberweisung an: Rotary Trier-Porta Gemeindienst e.V. Sparkasse Trier, DE48 5855 0130 0000 1131 00. Über dieses Konto sind auch Spenden für die genannten Projekte möglich