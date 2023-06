Trier: Große Freude beim “Fest für & mit Familie” in der Europäischen Kunstakademie

TRIER. Gemeinsam spielen, entspannen und miteinander Spaß haben: Dazu waren Familien mit Kindern am 25. Juni 2023, von 14 Uhr bis 17 Uhr zum Fest für & mit Familie in die Europäische Kunstakademie Trier eingeladen. Veranstalter war das Netzwerk Familienbildung Trier.

Gemeinsam mit Herrn Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Herrn Janosch Littig, Staatssekretär im Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz, wurde das Fest von den Familien an einem Schwungtuch eröffnet. Anschließend konnten die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher schöne Stunden mit vielen Aktivitäten erleben.

Bereits am Parkplatz wurden die Familien mit einer Bewegungsstraße empfangen. Anschließend konnten sie an einer Familienolympiade und an einem bunten Mal- und Bastelangebot teilnehmen sowie Trommelgeschichten zum Zuhören und Mitmachen erleben oder sich eine Geschichte im Vorlese-Zelt anhören. Das Kreativangebot, ein Monotypiedruck im Anschluss an die Geschichte, wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr gut angenommen.

Im Innenraum gab es viele verschiedene Mal- und Spiel-Angebote und bunte Themen, wie einen Krabbelteppich für die Allerkleinsten. Sitzmöglichkeiten luden in den kühlen Räumlichkeiten zum Verweilen ein. Bei der Spielzeug-Tauschbörse konnten einst geliebte Spielsachen nach Herzenslust umgetauscht werden und so fanden etliche Spielzeuge neue Besitzerinnen und Besitzer.

Die leckeren selbstgemachten Waffeln fanden großen Anklang bei Groß und Klein. (Quelle: Netzwerk Familienbildung Trier)