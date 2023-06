RLP: Einsatz von Spezialkräften nach Bedrohung mit Waffe – Streit mit Anwohner eskaliert

WORMS. Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am gestrigen Donnerstagabend ab etwa 20.00 Uhr in der Dorfgrabenstraße in Worms. Auf einem dortigen Grundstück war es zu Streitigkeiten zwischen einem 32-jährigen Mann und einem Anwohner gekommen.

Im Verlauf des Streits soll der Anwohner den 32-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht und seines Grundstücks verwiesen haben. Der 32-Jährige kam der Aufforderung nach und verständigte die Polizei. Der Anwohner begab sich zwischenzeitlich auf seinen Balkon und konnte von Spezialkräften angesprochen werden. Er zeigte sich kooperativ und leistete den polizeilichen Aufforderungen Folge. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnräume konnte die beschriebene Schusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Es handelte sich um einen frei verkäuflichen Druckluft-Revolver.

Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten trugen während des Einsatzes eine besondere Schutzausstattung. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keiner Zeit. Der Anwohner muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Bedrohung verantworten.

Die genauen Hintergründe des Streits sind Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen soll es um einen offenen Rechnungsbetrag nach einer durch den 32-Jährigen erbrachten Handwerkerleistung gegangen sein. (Quelle: Polizeidirektion Worms)