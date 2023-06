Tragischer Unfall: Traktorfahrer stürzt Böschung hinunter und stirbt

EUẞERTHAL/ANNWEILER. Wie die Polizei Landau mitteilt, wurde am heutigen Samstagmorgen, 24.06.23, von einem Wanderer in einer Böschung neben einem Waldweg zwischen Eußerthal und der Walsheimer Hütte (VG ANNWEILER AM TRIFELS) ein verunfallter Traktor mit einer bewusstlosen Person gemeldet.

Die Rettungskräfte vor Ort konnten nur noch den Tod des 63-jährigen Mannes feststellen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 63-jährige mit seinem Traktor von dem Weg ab und stürzte die Böschung hinunter. Zwecks Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.