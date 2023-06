Vulkaneifel: Sportfest endet mit zerdelltem Auto und Schlägerei

DENSBORN. Wie die Polizei Daun mittteilt, kam es am heutigen Sonntagmorgen, kurz vor Veranstaltungsende einer Sportveranstaltung mit anschließender Musikdarbietung am Densborner Sportplatz gegen 06.34 Uhr zu einer Sachbeschädigung und anschließender Körperverletzung.

Ein 27-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein und ein 26-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Prüm gerieten miteinander in Streit, was darin endete, dass der 27-jährige dem 26-jährigen auf noch nicht abschließend geklärte Weise eine Delle in der Heckklappe seines Fahrzeuges zufügte.

Diesen Umstand nahm der 26-Jährige zum Anlass, dem 27-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, wodurch der 27-Jährige leicht verletzt wurde.

Nach polizeilicher Aufnahme des bisherigen Sachverhalts vor Ort und Trennung der beiden nicht unerheblich alkoholisierten Kontrahenten wurde bekannt, dass der 26-Jährige kurz zuvor noch in alkoholisiertem Zustand mit seinem Fahrzeug in der Ortslage von Densborn unterwegs war.

Somit ergab sich gegen ihn noch ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und aufgrund einer Alkoholisierung von weit über 1,1 Promille eine Blutprobe entnommen.