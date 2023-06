Furchtbares Unglück: 7-Jähriger ertrinkt im Losheimer Stausee

LOSHEIM AM SEE. Im Strandbad am Losheimer Stausee suchten DLRG, Feuerwehr, Einsatzkräfte der Polizei und Bundespolizei sowie weitere Rettungskräfte heute (11.06.2023) seit 14.00 Uhr nach einem vermissten Kind.

Gegen 16.20 Uhr fanden Kräfte des DLRG den Jungen im Wasser auf. Der 7-Jährige konnte trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen nicht mehr wiederbelebt werden.

Das Kind war bei einem Ausflug mit seiner Familie zum Strandbad am Losheimer Stausee beim Baden verschwunden. Umfangreiche Suchmaßnahmen in und am Wasser führten schließlich zum Auffinden des Kindes. Einsatzkräfte des DLRG fanden den Jungen im Wasser im Bereich des Strandbades auf.