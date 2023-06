Wittlich: Verfolgungsjagd durch die Innenstadt – Roller flieht vor Polizei

WITTLICH. Am frühen Morgen des 10.6.2023, gegen 1.30 Uhr, beabsichtigten Beamte der Polizeiinspektion Wittlich einen unbeleuchteten Roller in der Fußgängerzone in Wittlich einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dieser versuchte sich augenblicklich bei Einschalten der Anhaltesignale der Kontrolle durch Flucht zu entziehen.

In der Folge fuhr der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Neustraße entlang, in Fahrtrichtung des Marktplatzes. Beim Einfahren auf den Marktplatz befand sich eine ca. fünf- bis sechsköpfige Personengruppe mittig auf dem Platz, in Höhe der dortigen Brasserie, welche durch den einfahrenden Roller zum Sprung zur Seite gezwungen wurde. Nur durch diese Reaktion konnte eine Kollision des Fahrzeugs mit einzelnen Personen verhindert werden.

Im weiteren Verlauf der Verfolgungsfahrt konnte der Fahrzeugführer des Rollers ergriffen werden. Hier blieb festzustellen, dass der Roller nicht versichert war und der Fahrzeugführer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die Polizei Wittlich bittet insbesondere die Mitglieder der gefährdeten Personengruppe, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen (Tel.: 06571-9260). (Quelle: Polizeiinspektion Wittlich)