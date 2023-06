RLP: 30.000 Euro Beute, 580.000 Euro Sachschaden – Prozess wegen Geldautomaten-Sprengung

KOBLENZ. Am 28.6. beginnt vor der 1 Strafkammer des Landgerichts Koblenz ein Strafprozess wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion an einem Geldautomaten in Niederzissen.

Dem 26-jährigen Angeklagten Rafik O. wird von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, am 6.5.2022 gemeinsam mit mindestens zwei weiteren Mittätern einen Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale gesprengt und hieraus sodann einen Bargeldbetrag von rund 30.000 Euro entwendet zu haben. Mit einem PKW, den sie zuvor mit gestohlenen Kennzeichen ausgestattet haben sollen, seien der Rafik O. und seine Mittäter sodann vom Tatort geflohen und auf der Flucht verunfallt, woraufhin sie die Flucht zu Fuß fortgesetzt haben sollen. An dem verunfallten PKW soll ein Totalschaden entstanden sein.

Der Sachschaden soll über 580.000 Euro betragen. (Quelle: Landgericht Koblenz)