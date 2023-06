IDAR-OBERSTEIN. Am 5.6.2023, zwischen 12.00 und 14.00 Uhr, wurde im Einmündungsbereich Wasenstraße/Wüstlautenbach in Idar-Oberstein ein Beton-Poller aus der Verankerung gerissen. Am Poller konnte Reifenabrieb festgestellt werden.

Sachdienliche Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telelefonnummer 06781-5610 oder per E-Mail an piIdar-Oberstein.Wache@polizei.rlp.de entgegengenommen. (Quelle: Polizeiinspektion Idar-Oberstein)