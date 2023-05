David Kaesler als zukünftiger Geschäftsstellenleiter bei Eintracht Trier vorgestellt

TRIER. Mit großer Vorfreude gibt Eintracht Trier die Verpflichtung des neuen Geschäftsstellenleiters zur Saison 2023/24 bekannt. David Kaesler folgt auf Björn Berens, der sich bekanntlich auf eigenen Wunsch einer neuen beruflichen Herausforderung widmet.

David Kaesler verfügt mit seinen erfolgreich abgeschlossenen Studiengängen in „Sport- & Eventmanagement“ (Bachelor) und „Marketing & Vertrieb“ (Master), seinen anschließenden Stationen beim SV Darmstadt 98, bei Bayer 04 Leverkusen und dessen Vermarkter SPORTFIVE sowie als Geschäftsstellenleiter beim einstigen NOFV-Oberligisten FC Anker Wismar über einen umfangreichen Erfahrungsschatz im professionellen Fußballvereinsmanagement. In den letzten Jahren fungierte David Kaesler als Geschäftsführer von zwei Immobilienmaklerunternehmen in Köln.

„Wir freuen uns mit David eine erfahrene Führungsperson und einen Profi im Vereinsmanagement für die Eintracht gewonnen zu haben“, freut sich SVE-Vorstand Simone Schuler auf die Zusammenarbeit mit dem gebürtigen Rostocker.

David Kaesler wurde im Rahmen des letzten Heimspiels gegen die Offenbacher Kickers bereits offiziell vorgestellt. Während des intensiven Einarbeitungsprozesses ergänzt der 36- jährige das jetzige Geschäftsstellen-Team rund um Geschäftsstellenleiter Björn Berens bis zum 30. Juni. Mit Beginn der neuen Saison 2023/24 tritt Kaesler zum 01.07.2023 offiziell die Nachfolge von Berens an.

Der SVE wünscht David Kaesler einen erfolgreichen Start!