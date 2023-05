Angriff auf Trierer Fan-Kneipe: Koblenzer Randalierer wegen Landfriedensbruch vor Gericht

TRIER. Am 1.6. beginnt vor dem Landgericht Trier ein Strafprozess wegen Landfriedensbruchs. Bei dem Prozess handelt es sich um ein weiteres Verfahren, das im Zusammenhang mit der Randale von Hooligans aus dem Umfeld der TuS Koblenz in Trier steht.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem zum Tatzeitpunkt 26-jährigen Angeklagten aus Bonn zur Last, im September 2021 anlässlich eines Fußballspiels zwischen Eintracht-Trier und TuS Koblenz zusammen mit einer Gruppe weiterer Personen aus der Fanszene des TuS Koblenz in der Gaststätte Martinsklause randaliert zu haben, wodurch Sachschaden in Höhe von 100,- Euro entstanden sein soll. Konkret sollen die Randalierer Gläser umgeworfen und ein Bild mit Eintracht-Trier-Aufklebern von der Wand gerissen haben.

Außerdem sollen sie einen Mann, der als Fan von Eintracht Trier erkennbar gewesen sein soll, nach weiteren Trierer Anhängern gefragt und versucht haben, das Eintracht-Trier-Logo von dessen Pullover abzureißen. Eine gesondert verfolgte Person soll ihn schließlich gegen die Theke oder einen Hocker geschubst haben, wodurch der Zeuge Schmerzen im Nacken erlitten habe.

Weiterhin sollen sich weitere Personen aus der Gruppe der Koblenzer Hooligans außerhalb der Gaststätte aufgehalten haben. Ziel der gesamten Gruppe sei es gewesen, sich eine körperliche Auseinandersetzung mit Anhängern von Eintracht-Trier zu liefern. Da keine Personen aus der Trierer Ultra- oder Hooliganszene anwesend gewesen sein sollen, habe der Angeklagte die Gaststätte mit der übrigen Gruppe wieder verlassen.

Bereits am Vorabend sollen Personen aus der Trierer Hooliganszene unterstützt von Hooligans aus dem Umfeld des FC Metz und des BFC Dynamo Berlin vergeblich versucht haben, in Koblenz eine Schlägerei mit den dortigen Hooligans zu suchen. (Quelle: Amtsgericht Trier)