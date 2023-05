Erfolgreiche Jägerprüfung im Kloster Himmerod: Zehn Jungjäger bestehen “grünes Abitur”

GROßLITTGEN. Nach einer Ausbildungszeit von rund sechs Monaten legten am 12. Mai 2023 im Kloster Himmerod in Großlittgen zehn Jagdscheinanwärter eine erfolgreiche Jägerprüfung ab. Vorausgegangen war die theoretische und praktische Ausbildung, die durch die Kreisgruppe Bernkastel-Wittlich des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz durchgeführt wurde.

Die Prüfung, die vor dem Jägerprüfungsausschuss des Landkreises Bernkastel-Wittlich unter dem Vorsitz des Kreisjagdmeisters Franck Neygenfind abgelegt wurde, gliederte sich in eine Schießprüfung auf dem Schießstand in Bernkastel-Kues, gefolgt von einer schriftlichen Prüfung und der mündlich-praktischen Prüfung im malerischen Ambiente des Klosters in Himmerod. Neben den zu erbringenden Schießleistungen, mussten die Prüflinge ihr Wissen in sechs Sachgebieten unter Beweis stellen. Diese reichten von Jagd- und Waffenrecht über die Wildbiologie bis hin zu den Grundzügen des Tier- und Naturschutzes.

In einer kleinen Feierstunde überreichte der Kreisjagdmeister die von der unteren Jagdbehörde ausgefertigten Zeugnisse an die Prüflinge. Außerdem erhielten alle den Jägerbrief des Landesjagdverbandes von der stellvertretenden Vorsitzenden der Kreisgruppe Bernkastel-Wittlich im Landesjagdverband, Diana Wißmann.

Die neuen Jungjäger sind: Nils Both, Daniel Jeske, Stefan Klein, Guido Krekeler, Michael Ott, Sven Sahler, Claudia und Malte Schnauß, Philipp Schmidt und Andreas Wahl.

Weitere Informationen zur Jägerprüfung und Ausbildung sind bei Anton Klas, Tel.: 06571 14-2329, E-Mail: Anton.Klas@Bernkastel-Wittlich.de, bei Paul Koch, Tel.: 06571/142056, E-Mail: Paul.Koch@Bernkastel-Wittlich.de von der unteren Jagdbehörde der Kreisverwaltung und bei dem Ausbildungsleiter Ulrich Konrad, Tel.: 06571 20812, E-Mail: ulrich.konrad@web.de erhältlich.

Informationsveranstaltungen für die nächste Jägerausbildung über die Voraussetzungen, Ausbildungs- und Prüfungsbedingungen sowie die Kosten im Jahr 2023/2024 finden am Sonntag, dem 27. August 2023, und am Sonntag, dem 10. September 2023, jeweils um 10.00 Uhr auf dem Schießstand Bernkastel Barbelnberg statt. (Quelle:

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)