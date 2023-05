17-Jähriger fährt mit Roller auf Auto auf – Krankenhaus!

WORMS. Eine 64-Jährige Osthofenerin befuhr mit ihrem PKW in Osthofen die Rheinstraße in Richtung Beethovenstraße. An der Einmündung Rheinstraße/Beethovenstraße musste die 64-Jährige verkehrsbedingt anhalten.

Dies übersah ein hinter ihr befindlicher, 17-Jähriger Rollerfahrer und fuhr auf den PKW auf. Durch den Unfall wurde der 17-Jährige Osthofener verletzt und musste ins Klinikum nach Worms verbracht werden.

Im Einsatz befand sich neben Polizei noch der Rettungsdienst. (Quelle: Polizeidirektion Worms)