ELLSCHEID. Im Zeitraum 10.5. bis 19.5.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zum Solarpark in Ellscheid, wo sie den das Gelände umgebenden Zaun an mehreren Stellen aufschnitten und so auf das Gelände gelangten.

Hier wurden durch die Täter mehrere hundert Meter Verbindungskabel entwendet.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 erbeten werden. (Quelle: Polizeiinspektion Daun)