Rock am Ring 2023: Alle Infos zum Mega-Festival am Nürbürgring

NÜRBURG/TRIER. Rock am Ring, Deutschlands legendäres Musikfestival in der Eifel, wird vom 2. bis 4. Juni 2023 erneut Tausende von begeisterten Musikfans in seinen Bann ziehen. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen, wie Line-Up, Kartenkauf und vieles mehr.

Rock am Ring, eines der größten und beliebtesten Musikfestivals Deutschlands, steht kurz bevor und verspricht ein mitreißendes Wochenende voller spektakulärer Live-Acts, mitreißender Musik und unvergesslicher Erlebnisse. Vom 2. bis 4. Juni 2023 werden tausende von Musikfans in der Nähe des Nürburgrings zusammenkommen, um die besten Rock- und Alternative-Bands der Welt zu feiern.

Line-Up und Reihenfolge der Bands:

Das Line-Up von Rock am Ring 2023 ist beeindruckend und hält für jeden Geschmack das Richtige bereit. Die Headliner des Festivals sind internationale Musikgrößen wie Foo Fighters, Pearl Jam und Muse, die mit ihren energiegeladenen Auftritten das Publikum begeistern werden. Neben diesen Top-Acts werden auch zahlreiche weitere Bands und Künstler aus unterschiedlichen Genres erwartet, darunter die Toten Hosen, Green Day, System of a Down, Volbeat, Bring Me The Horizon und viele mehr.

Die genaue Reihenfolge der Bands im Timetable und die Bands in alphabetischer Reihenfolge:

TIMETABLE:

Line-Up in alphabetischer Reihenfolge:

Freitag:

Apache 207

Badmómzjay

Bounty & Cocoa

Brutus

Employed To Serve

Fever 333

FiNCH

Flogging Molly

Friends Don’t Lie

Foo Fighters

Giant Rooks

Hot Milk

Jinjer

Juju

Limp Bizkit

Mehnersmoos

Meshuggah

Motionless in White

Pabst

Rise Against

Set It Off

Silverstein

Touché Amoré

Yonaka

Yungblud

Samstag:

Blond

Bury Tomorrow

Cleopatrick

Evanescence

Gojira

Halestorm

Hollywood Undead

Hot Water Music

Incubus

K.I.Z

Kings of Leon

Kontra K

Mantar

Nothing But Thieves

Nova Twins

Papa Roach

Provinz

Tenacious D

The Chats

The Foxies

The Menzingers

The Raven Age

VV

Sonntag:

Arch Enemy

Architects

Boy Bleach

Boysetsfire

Bring Me The Horizon

Cari Cari

Carpenter Brut

Charlotte Sands

Die Nerven

Die Toten Hosen

Five Finger Death Punch

Lauren Sanderson

Machine Gun Kelly

Maggie Lindemann

Mod Sun

NOFX

Nothing,Nowhere

Spiritbox

Steel Panther

Sum41

The Warning

Thees Uhlmann & Band

Three Days Grace

Turnstile

Die Bands in alphabetischer Reihenfolge:

Apache 207

Arch Enemy

Architects

AViVA

Badmómzjay

Bounty & Cocoa

Boy Bleach

BoySetsFire

Bring Me The Horizon

Brutus

Bury Tomorrow

Carpenter Brut

Charlotte Sands

The Chats

Cleopatrick

Dead Sara

The Distillers

Employed To Serve

Evanescence

Fever 333

Finch

Flogging Molly

Foo Fighters

Giant Rooks

Gojira

Halestorm

Hollywood Undead

Hot Water Music

Incubus

Jinjer

Juju

Kings Of Leon

I.Z

Kontra K

Lauren Sanderson

Limp Bizkit

Machine Gun Kelly

Maggie Lindemann

Mantar

Mehnersmoos

The Menzingers

Meshuggah

Motionless In White

NOFX

Nothing But Thieves

nothing,nowhere.

Nova Twins

Papa Roach

Provinz

The Raven Age

Rise Against

Set It Off

Silverstein

Spiritbox

Sum 41

Tenacious D

Three Days Grace

Die Toten Hosen

Touché Amoré

Turnstile

VV

The Warning

Yungblud

Kartenkauf und Preise:

Der Ticketverkauf für Rock am Ring 2023 hat bereits begonnen, und die Nachfrage ist hoch.

Aber das Festival ist noch nicht ausverkauft! Es gibt noch genug Tickets. Die 10.000 günstigeren Early-Bird-Tickets sind natürlich schon längst vergriffen.

Es gibt verschiedene Ticketoptionen, darunter Tageskarten, Wochenendtickets und Camping-Pakete.

Das Wochenend-Ticket für das komplette Festival kostet 229.- Euro und Tagestickets sind für 99,- Euro zu haben.

Auch ein V.I.P-Ticket für 1299,- Euro ist wie immer zu haben.

Hier könnt ihr sie bestellen!

Camping und Unterkünfte:

Im Eintrittspreis nicht inbegriffen ist allerdings Parken und Camping/Zelten. Rock am Ring bietet seinen Besuchern auch die Möglichkeit, vor Ort zu campen und die Festivalatmosphäre voll auszukosten. Es gibt verschiedene Campingbereiche, darunter reguläre Campingflächen und exklusive VIP-Campingbereiche. Camper können ihre eigenen Zelte mitbringen oder vor Ort Zelte mieten. Für diejenigen, die eine komfortablere Übernachtungsmöglichkeit bevorzugen, gibt es in der Umgebung des Nürburgrings auch Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Eine frühzeitige Buchung wird empfohlen, da die Unterkünfte während des Festivals schnell ausgebucht sein können.

Hier könnt ihr zusätzlich verschiedene Park- und Camping-Pässe buchen. Das beginnt vom einfachen Tagesparken ab 25,- Euro, über ein General – oder Green-Camping mit Parken für 69,- über Caravan-Camping-Pässe bis hin zum “Rock’n Roll-Camping-Pass für 129,-

Tickets, für Camping und Parking hier!

Hier seid ihr also mit dem Festival-Ticktet und Parken und Camping für die drei Tage zusammen mindestens 300 Euro los! Natürlich ohne Verpflegung.

Als Camper könnt ihr euch natürlich außerhalb vom Festival-Gelände verpflegen. Auf dem Festival-Gelände sind die Preise allerdings deftig! Rechnet also für die drei Tage bei sparsamem Haushalten mit Camping und Eintritt mindestens mit 400-450 Euro! Und für Getränke und Snacks auf dem Festivalgelände, könnt ihr noch einmal 100-150 Euro, je nach Durst und Hunger einplanen!

Die offizielle Festivalwebsite bietet alle Informationen zum Kartenkauf, Preisen und zusätzlichen Optionen wie VIP-Upgrades und Special Packages.

Wie kommt ihr zum Festival? Veranstaltungsort und Anfahrt

Rock am Ring findet direkt auf dem Gelände des Nürburgrings statt, der legendären Rennstrecke in der Eifel. Die beeindruckende Kulisse bietet die perfekte Atmosphäre für ein unvergessliches Festivalerlebnis. Der Nürburgring ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Die genaue Adresse und grobe Orientierung für euer Navi:

Nürburgring Grand-Prix Strecke 2, 53520 Nürburg.

– Von Mayen/Koblenz und Köln/Bonn: Über die Autobahn A61, Abfahrt Wehr, führen die Bundestraßen B412 und B258 direkt an den Nürburgring

– Von Trier/Saarbrücken aus geht es über die Autobahn A48, Abfahrt Ulmen über die B 257 in Richtung Adenau zu Rock am Ring.

–> Hier einfach die Ausschilderungen beachten und den Anweisungen der Ordner und Ordnerinnen folgen.

Ansonsten kann Rock am Ring über die Bahnhöfe Ahrbrück, Koblenz Hbf, Köln Hbf und Bonn Hbf und City-Shuttle-Busse (von Köln und Koblenz aus) erreicht werden. Eine City-Shuttle-Fahrt von Köln zum Nürburgring kostet z.b. 22 Euro.

Rock am Ring 2023 verspricht wieder ein unvergessliches Musikfestival-Erlebnis zu werden, das die Herzen der Rock- und Alternative-Fans höher schlagen lässt.