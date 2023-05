Bei Beach-Party niedergeschlagen: Brutaler Raub in Udler

UDLER. Wie die Polizei in Wittlich mitteilt, kam es heute am 14.05.2023 gegen 04.00 Uhr in Udler auf der dortigen Beach Party zu einem Raub.

Hier wurde der Geschädigte durch ca. 2-3, vermutlich jugendliche, unbekannte Täter angegriffen. Diese schlugen den Geschädigten mehrfach gegen den Kopfbereich, bis dieser zu Boden fiel. Anschließend schlugen die Täter weiterhin auf, dem am Boden liegenden, Jungen ein.

Nach der Tat stellte der Geschädigte fest, dass sein Handy fehlte. Es wird davon ausgegangen, dass die unbekannten Täter das Handy entwendet haben könnten. Der Geschädigte wurde dadurch leicht verletzt.

Einer der Täter wurde wie folgt beschrieben: schwarz/weiße Jacke getragen, 175cm groß und kurze Haare.

Weiteres ist nicht bekannt. Wer kann Hinweise zu der Tat bzw. den unbekannten Tätern geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich, unter der 06571/926-0, in Verbindung zu setzen.