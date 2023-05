TRIER. Böse Überraschung auf dem Trierer Petrisberg.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am gestrigen Donnerstag, 10.Mai, zwischen 12 Uhr und 20:50 Uhr, zu einem Diebstahl eines Kennzeichenpaares an einem Renault Twingo. Das graue Fahrzeug befand sich zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz in der Behringstraße,

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier (Tel.: 0651 9779-5210) in Verbindung zu setzen