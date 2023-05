Mann verschleppt und gefoltert: SEK-Einheiten nehmen weiteren Erpresser fest!

NEUNKIRCHEN/SAARBRÜCKEN. Mehrere Männer sollen am 23.01.2023 ihr 41-jähriges Opfer gewaltsam von Frankfurt am Main nach Saarbrücken verschleppt, gefoltert und in einem Kellerraum eingesperrt haben.

Nachdem bereits drei Tatverdächtige im Saarland festgenommen wurden, vollstreckten heute Morgen (11.05.2023) Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos einen weiteren Haftbefehl im Kreis Neunkirchen.

Intensive Ermittlungen führten letztlich auf die Spur des 39-Jährigen. Mit einem Haftbefehl und einem Durchsuchungsbeschluss im Gepäck erschienen Ermittler des Dezernats LPP 223 Organisierte Kriminalität an der Wohnanschrift des Mannes, der sich widerstandslos festnehmen ließ. Er soll noch im Laufe des Tages vorgeführt werden.

Drei weitere Tatverdächtige im Alter von 43 und 45 Jahren waren bereits am 8. Februar bzw. am 30. März 2023 festgenommen worden. Die Ermittler vermuten Rauschgiftgeschäfte als Anlass der gewaltsamen Aktion im Januar dieses Jahres.