Luxemburg: Pkw erfasst Fußgänger auf Feldweg – 27-Jähriger tot!

OBERKOLPACH/ELL. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde ihr am frühen Montagmorgen, 01.05.2023, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger auf einem Feldweg zwischen Ell und Oberkolpach gemeldet.

Der 27-jährige Fußgänger war bei Ankunft der Rettungsdienste bereits verstorben.

Die Spurensicherung der Polizei wurde mit der Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragt und eine Autopsie des Leichnams wurde seitens der Staatsanwaltschaft beantragt. Die Ermittlungen laufen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Zweckdienliche Informationen sollen bitte der Polizeidienststelle Atert unter der Telefonnummer (+352) 244 92 1000 oder per E-Mail an police.atert@police.etat.lu weitergeleitet werden.