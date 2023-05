Gerolstein: Amtsbekannte 47-Jährige randaliert an Busbahnhof – Schilder umgeschmissen

GEROLSTEIN. Am 30.4., gegen 10.07 Uhr, trat eine 47-jährige, zwischenzeitlich amtsbekannte Frau aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Gerolstein im Bereich des ZOB in Gerolstein in Erscheinung. Sie schrie lauthals teilweise sehr unverständliche Worte herum, warf Schilder um und “machte sich an Fahrzeugen zu schaffen”, in dem sie die Scheibenwischer von der Scheibe abhob.

Ob hierdurch Schäden entstanden waren, konnte zunächst vor Ort durch die eintreffenden Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Daun nicht festgestellt werden. Die Verantwortliche wurde durch die Beamtinnen und Beamten letztlich im Bereich der Hauptstraße in Gerolstein lokalisiert und aufgrund vorliegender Anzeichen auf eine Eigen- und/oder Fremdgefährdung einem psychiatrischen Facharzt vorgestellt.

Zeugen, die die Handlungen der Verantwortlichen beobachtet haben und Angaben zu möglichen Beschädigungen machen können, dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Daun)