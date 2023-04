Vulkaneifel: Motorrad setzt e-Call-Notruf ab – Polizei sucht stundenlang nach Unfall-Fahrer

BIRRESBORN. Wie die Polizei in Daun mitteilt, ging bei der Rettungsleitstelle in Trier am 27.04.2023 gegen 15.35 Uhr ein automatisierter Anruf – ein sogenannter E-Call – eines BMW-Motorrades über die BMW-Notfallzentrale ein.

Mitteilung war, dass das Motorrad und somit der Motorradfahrer aufgrund Sturzes im Bereich der K77 zwischen Salm und Birresborn verunfallt sei. Umgehend wurden starke Kräfte der Polizeiwache Gerolstein und der Polizeiinspektion Daun, gemeinsam mit Rettungskräften vor Ort entsandt.

Das Fahrzeug und der Fahrzeugführer konnten jedoch nicht aufgefunden werden.

Nach stundenlanger Suche nach dem möglicherweise schwerstverletzten Motorradfahrer konnte dieser aufgrund taktischer Recherche des Dienstgruppenleiters der PW Gerolstein telefonisch erreicht werden.

Zum Glück stellte sich die Situation deutlich harmloser heraus. Es war zu einem ganz leichten Auffahrunfall zwischen einem PKW und dem Motorrad gekommen, wodurch das Motorrad auf die Seite fiel und den E-Call auslöste.

Da nur geringer Schaden entstanden war und niemand verletzt wurde, einigten sich die Unfallbeteiligten vor Ort darauf, auf eine polizeiliche Aufnahme zu verzichten, tauschten die Personalien aus und setzten ihre Fahrt fort.