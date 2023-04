RLP: Immer wieder in den Gegenverkehr – Frau sturzbetrunken auf Bundesstraße unterwegs

NEUSTADT/WEINSTRAßE. Am gestrigen Donnerstag, 27.4.2023, gegen 22.48 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein PKW mit auffälliger Fahrweise auf der B39 in Fahrtrichtung Geinsheim gemeldet. Der PKW sei immer wieder über die Mittellinie in den Gegenverkehr gefahren und hatte dauerhaft die Nebelschlussleuchte eingeschaltet, obwohl die Witterungsverhältnisse dies nicht erforderten. Zudem sei der PKW mit einer sehr geringen Geschwindigkeit, etwa 30 km/h, auf der Bundesstraße gefahren.

Durch die Polizei konnte der PKW an der Halteranschrift festgestellt werden. Auf dem Fahrersitz befand sich die 53-jährige Halterin des PKWs. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei der Frau Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille.

Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (Quelle: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße)