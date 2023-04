Nach Messer-Attacke in Arztpraxis: Ermittlungen wegen versuchtem Tötungsdelikt

MAINZ. Wie die Polizei in Mainz mitteilt, wird nach dem Angriff in einer Arztpraxis am frühen Dienstagmorgen das schwerverletzte Opfer derzeit in der Uniklinik Mainz operiert. Die 30-jährige Täterin ist weiterhin im Gewahrsam der Polizei. Beide Frauen sind Mitarbeiterinnen der Arztpraxis.

Erste Ermittlungen haben ergeben, dass die Täterin ihr Opfer im Personalbereich der Arztpraxis mit einem Messer angegriffen und dabei erhebliche Stichverletzungen zugefügt hat. Weitere Personen waren in diesem Bereich nicht gefährdet. Anschließend verließ die Täterin die Arztpraxis und konnte, wie bereits berichtet, auf einem Bahnsteig am Mainzer Hauptbahnhof festgenommen werden. Die Tatwaffe wurde zwischenzeitlich sichergestellt.

Weitere Informationen, insbesondere zu einem möglichen Tatmotiv, können laut dem Polizeipräsidium Mainz aufgrund der noch laufenden Ermittlungen derzeit nicht gegeben werden.

Die unter dem Eindruck des Geschehens stehenden Angehörige der Arztpraxis werden durch Notfallseelsorger betreut. Das Kommissariat K 11 des PP Mainz hat die Ermittlungen übernommen