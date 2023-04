Gemein: Mann klaut 13-jährigem Jungen beim Spielen den Rucksack

DILLINGEN. Am gestrigen Samstag kam es in der Nähe des Lokschuppens in Dillingen/Saar gegen 16.00 Uhr zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 13-jährigen Jungen. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen spielte dieser gerade mit seinem 12-jährigen Freund, als ein bislang unbekannter Täter den Rucksack des Jungen, der auf dem Boden lag, an sich nahm und mit diesem davonlief.

Als die Kinder den Mann ansprachen, warf dieser mit einem unbekannten Gegenstand in Richtung der beiden Jungen. Hierbei wurde niemand verletzt. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend mit dem Wurfgegenstand und dem Rucksack in Richtung Beckingen.

Im Rahmen der Fahndung erlangten die eingesetzten Polizeibeamte Hinweise, dass sich der Gesuchte in einem nahegelegenen Gebäude aufhalten könnte. Dieses wurde in der Folge von Polizeikräften durchsucht. Der Täter konnte dort jedoch nicht angetroffen werden. Dieser wird wie folgt beschrieben: männlich, westeuropäisches Aussehen, ca. 30 bis 40 Jahre alt, trug eine graue Hose und eine graue Weste, einen schwarzen Pullover und eine blaue Jeans.

Zeugen, die Hinweise zur Tat selbst oder dem gesuchten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06831/901-0 mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)