Luxemburg: Police Grand-Ducale stoppt Alkoholfahrten – Führerscheine eingezogen

LUXEMBURG. Die luxemburgische Polizei meldet mehrere Alkoholfahrten im Großherzogtum, bei denen den Fahrern der Führerschein entzogen wurde.

In der Nacht des 21.4.2023 wurde der Police Grand-Ducale ein Autofahrer auf der Autobahn A13 gemeldet, der dort mit um die 40 km/h unterwegs war und eine unsichere Fahrweise an den Tag legte. Der Fahrer konnte seitens einer Polizeistreife auf der Autobahn angetroffen und zur nächsten Ausfahrt eskortiert werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten offensichtliche Anzeichen von Alkoholkonsum feststellen. Infolge des positiven Alkoholtests wurde der Führerschein des Fahrers eingezogen.

Kurz darauf wurde ein weiterer Fahrer auf der A1 gemeldet, der sein Fahrzeug dort in Schlangenlinien steuerte. Er wurde auf der Cloche d’Or gestoppt und einem Alkoholtest unterzogen. Dieser verlief auch hier positiv, weshalb der Führerschein eingezogen wurde.

Kurz nach 3.00 Uhr wurde eine Polizeistreife in der route d’Esch in Hollerich auf ein Fahrzeug aufmerksam, das dort mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gesteuert wurde. In der rue de Hollerich konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Auch hier war der Alkoholtest positiv und Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)