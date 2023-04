Jugendliche auf Zebrastreifen von Pkw erfasst: Zwei Verletzte

SAARBRÜCKEN. Wie die Polizei Saarbrücken mitteilt, kam es am heutigen Freitag, 21.04.2023, gegen 12.30 Uhr in der Halbergstraße in Saarbrücken in Höhe des Deutsch-Französischen Gymnasiums zu einem Verkehrsunfall zwischen einem “Alfa Romeo” und zwei Jugendlichen, die über einen Zebrastreifen hinweg die Fahrbahn überqueren wollten.

Durch die Kollision erlitt ein 15-jähriger Jugendlicher eine Schien- und Wadenbeinfraktur. Eine 14 Jahre alte Jugendliche erlitt lediglich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden.

Hinsichtlich der Unfallursache ist derzeit von Unachtsamkeit seitens des 83 Jahre alten Fahrzeugführers auszugehen.

Diesbezüglich folgen weitere Ermittlungen. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle PI Saarbrücken-Stadt in Verbindung zu setzen.