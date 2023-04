Vandalismus im Eifelkreis – Auto mutwillig zerkratzt

WATZERATH. Am 15.4. kam es zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW auf dem Parkplatz des Gemeindehauses in Watzerath. Durch bislang unbekannte Täter wurde der Lack des schwarzen Fahrzeugs durch mehrere Kratzer beschädigt.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über die Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Prüm)