Eintracht Trier will “Matchplan 90 Minuten umsetzen”: Der Vorbericht zum Frankfurt-Spiel

TRIER. Eintracht Trier empfängt am Samstagmittag (ab 13.50 Uhr im SVE-TV Livestream bei Leagues und per Tor-Ticker in der Facebook und Instagram Story) den FSV Frankfurt. Anstoß am 28. Spieltag der Regionalliga Südwest ist um 14.00 Uhr im Moselstadion.

Die Ausgangslage der Eintracht

Vergangenen Sonntag konnte der SVE nach 192 Tagen wieder dreifach punkten. Im Duell mit dem FC Rot-Weiss Koblenz konnte man am Ende mit 4:3 (2:0) gewinnen. SVE-Cheftrainer Andreas Zimmermann hofft, dass man im Spiel gegen Frankfurt nachlegen kann und die nächsten Punkte im Abstiegskampf sammelt.

Der Gegner FSV Frankfurt

Der FSV Frankfurt steht mit 46 Punkten auf Platz sieben der Regionalliga Südwest. Am vergangenen Spieltag konnten sich die Frankfurter in einem spannenden Spiel in Unterzahl mit 3:2 gegen den Bahlinger SC durchsetzen. In den letzten zehn Regionalligaspielen konnte Frankfurt 23 Punkte einfahren (7 Siege; 2 Unentschieden; 1 Niederlage). Bester Angreifer der Frankfurter und zugleich der gesamten Regionalliga Südwest ist der 29-jährige Cas Peters mit 17 Saisontoren.

Die Personalsituation des SVE

Tim Garnier (Aufbautraining), Maurice Roth, Robin Garnier (beide Knieverletzung), Simon Maurer (Bänderriss), Yannick Debrah (Schulter), Vincent Boesen (Infekt), Jan Brandscheid, Henk van Schaik (beide Gesperrt) und Ömer Yavuz (Fußverletzung) stehen nicht zur Verfügung.

Das sagt SVE-Cheftrainer Andreas Zimmermann

„In dieser Liga kannst du gegen jeden gewinnen, aber auch verlieren. Das Ziel ist unseren Matchplan über 90 Minuten umsetzen. Wir sind guter Dinge und aufgeben ist keine Option für uns. Mit dem Publikum im Rücken bleiben die Punkte im Moselstadion.“

Die Fakten zum Spiel

Bislang trafen der SV Eintracht-Trier 05 und der FSV Frankfurt 11-mal aufeinander. Das letzte Duell beider Mannschaften war am 11. Spieltag der laufenden Saison. Am Ende stand ein 0:0 Unentschieden auf der Anzeigetafel. Das Spiel wird geleitet vom unparteiischen Fabian Reuter. Ihm assistieren Haris Kresser und Stefan Faller. Bislang leitete der Schiedsrichter 6 Spiele in der Regionalliga Südwest und 11 Oberligaspiele. Den SVE pfeift er zum ersten Mal.