Englische Woche in der ProA: Trierer Gladiators am Mittwoch gegen Bochum gefordert

Am 31. Spieltag der 2. Basketball Bundesliga gastieren die Gladiatoren am Mittwoch bei den punktgleichen Bochumern. Wiedersehen mit Kilian Dietz und Jonas Grof.

TRIER. Bereits am Mittwoch steht für die Gladiators Trier das nächste Ligaspiel an. Kick-Off für das Spiel ist um 19.30 Uhr.

Nach der enttäuschenden Niederlage gegen die Uni Baskets Paderborn treten die Moselstädter bei den SparkassenStars in Bochum an, die nach ihrem Sieg gegen Düsseldorf am vergangenen Spieltag punktgleich mit den Trierern auf dem 13. Tabellenplatz stehen.

Mit Blick auf die schwere, aber nicht unlösbare Aufgabe, die Playoff-Qualifikation noch zu schaffen, steht also das nächste Vier-Punkte-Spiel für die Trierer Profibasketballer an.

Getreu der INVICTUS-Philosophie gilt es für die Trierer Profibasketballer weiterhin, alles für das Erreichen des Saisonziels zu geben und den schwachen Heimauftritt am vergangenen Wochenende wieder gut zu machen.

Nach einer mäßigen Hinrunde gehören die Bochumer jedoch zu den heißesten Teams der Rückrunde und konnten zuletzt starke Gegner wie Karlsruhe, Bremerhaven und Tübingen schlagen. Mit 116:110 gewannen die Gladiatoren das Hinspiel in der Arena Trier und stellten einen neuen Vereins-Rekord bei den erzielten Punkten in der regulären Spielzeit auf.

Nicht nur das Hinspiel in Trier zeigt, dass die Bochumer vor allem offensiv hocheffizienten Basketball spielen. Bei den erzielten Punkten pro Spiel liegen die SparkassenStars knapp hinter Spitzenreiter Karlsruhe auf dem zweiten Platz im ligaweiten Vergleich, gefolgt von den Gladiatoren auf dem dritten Rang. Auch bei den Team-Rebounds führen die beide Kontrahenten die Liga-Rangliste an, Bochum schnappt sich durchschnittlich starke 38,6 Rebounds, Trier 38,2. Statistisch werden die SparkassenStars von ihrer starken Guard-Rotation getragen. Shooting Guard Tarontate Crockett ist mit 16,3 Punkten pro Spiel Topscorer des Teams.

Auch die US-Guards Jalen Bradley (14,2 Punkte pro Spiel) und Conley Garrison (13,5) überzeugen mit starken Scoringwerten. Mit Niklas Geske steht zusätzlich ein deutscher Guard in der Rotation, der mit 11,1 Punkten und 6,3 Assists pro Spiel ebenfalls große Verantwortung trägt. Power Forward Jonathan Andre ist mit 11,9 Punkten pro Spiel erfolgreichster Scorer auf den Flügelpositionen der Bochumer. Die deutsche Rotation um die ehemaligen Gladiatoren Jonas Grof (8,7 PpS) und Kilian Dietz (1,9) verfügt mit Hendrik Drescher (10,4), Tom Alte (9) und Lars Kamp (5,2) über eine Menge Talent und ProA-Erfahrung.

„Am Samstag hat Paderborn einfach mehr für den Sieg gearbeitet als wir. Das darf unter keinen Umständen passieren und wir werden am Mittwoch die richtige Mentalität für dieses wichtige Spiel mitbringen. Bochum ist ein offensiv unglaublich talentiertes Team. Sie haben die höchste Pace in der gesamten Liga, was wir bereits im Hinspiel gesehen haben. Ich erwarte die größte Energieleistung der gesamten Saison von unserem Team, denn diese werden wir brauchen, um die starke Bochumer Offensive zu stoppen. Wir müssen alles auf dem Feld lassen, denn alles andere ist nicht gut genug!“, sagt Headcoach Jermaine Bucknor vor dem Spiel bei den SparkassenStars am Mittwoch.

Bereits am Sonntag, den 16.04. steht dann das nächste Heimspiel in der Arena Trier an. Am Sparkasse Trier-Spieltag empfangen die Gladiators Medipolis SC Jena zum nächsten Traditionsduell an der Mosel. Tickets für den Sparkasse Trier-Spieltag sind über den Online-Ticketshop, die Geschäftsstelle und den Kartenvorverkauf Trier erhältlich.