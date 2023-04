Polizei Trier: 200 Fahrzeuge am “Carfriday” kontrolliert – zahlreiche Verstöße festgestellt

TRIER/REGION. Am gestrigen Freitag, 7. April, kontrollierten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Trier im gesamten Dienstgebiet circa 200 Fahrzeuge.

Der Karfreitag ist in der Tuner-Szene und bei allen Rennsportbegeisterten mittlerweile traditionell als “Carfriday” bekannt. Am Nürburgring wird mit einer Großveranstaltung in die Saison gestartet und auch an weiteren Örtlichkeiten treffen sich Autobegeisterte.

Dabei kommt es leider auch in unserem Dienstgebiet immer wieder zu negativen Begleiterscheinungen durch Raser, illegale Tuner und Poser und Lärmbelästigungen oder illegalen Autorennen.

Neben 26 festgestellten Ordnungswidrigkeit und 32 Mängelberichten leiteten die Polizistinnen und Polizisten in einem Fall ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)