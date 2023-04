Eifelkreis: Betrunkener 55-Jähriger sticht auf Bekannten ein – zwei Unfälle bei Fluchtversuch

LICHTENBORN. Am gestrigen Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, kam es in Lichtenborn zu einem Streit zwischen zwei männlichen Personen. Ein 55-jähriger, polnischer Staatsbürger geriet stark alkoholisiert in Streit mit einem 40-jährigen Bekannten. Im Verlaufe des Streits stach der 55-jährige mit einem Messer auf sein Gegenüber ein und verletzten diesen schwer.

Nach der Tat floh der Täter betrunken mit einem PKW und verursachte auf der Flucht zwei Verkehrsunfälle. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus nach Trier verlegt und dort bis in die Nacht notoperiert. Nach jetzigem Stand besteht keine Lebensgefahr mehr.

Der Täter konnte kurz nach seiner Flucht in Leidenborn lokalisiert und durch Kräfte der Polizei Prüm und der umliegenden Dienststellen festgenommen werden. Er wird am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Es wird wegen mehreren Straftaten gegen den Beschuldigten ermittelt. (Quelle: Polizei Prüm)