Wilde Flucht mit 180 km/h: Pkw-Fahrer durchbricht gleich zwei Polizeikontrollen

MERZIG/PERL/REHLINGEN. Bereits am frühen Mittwochmorgen, 05.04.2023, durchbrach gegen 02.30 Uhr ein weißer VW Golf Kombi mit MZG-Kreiskennzeichen eine Kontrollstelle der Bundespolizei in Nennig.

Fahrer und Kennzeichen konnten dabei erkannt werden. Das Fahrzeug konnte jedoch über die nahe Grenze nach Luxemburg flüchten.

Als das Fahrzeug gegen 06.20 Uhr wieder nach Deutschland zurückkam, konnte es erneut von der Polizei beobachtet werden. Auf Hinweis der Bundespolizei wurde es nun von drei Fahrzeugen der Polizeiinspektion Merzig verfolgt, durchbrach dabei zwischen Merzig und Beckingen unter hohem Risiko und ohne Rücksicht auf Leib und Leben der Polizeibeamten erneut eine Kontrollstelle.

In der Folge überholte es im morgendlichen Berufsverkehr mit Geschwindigkeiten bis zu 180 km/h mehrere weitere Verkehrsteilnehmer, bog an der Kreuzung zwischen Beckingen und Rehlingen in Richtung Rehlingen ab, wobei er dort kurzzeitig die Gewalt über sein Fahrzeug verlor, nur sehr knapp an einem an der Ampel wartenden PKW vorbeischleuderte und mit der dortigen Leitplanke kollidierte. Anschließend konnte er in Richtung Rehlingen flüchten.

Gegen den Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Merzig bittet darum, weitere Fahrzeugführer, die ebenfalls von dem Flüchtigen gefährdet oder geschädigt wurden, sich zu melden.