Mehr Tempo bei sieben Autobahn-Projekten in Rheinland-Pfalz geplant

MAINZ. Bei den Plänen der Ampel-Koalition für den Ausbau des Autobahnnetzes stehen sieben Projekte aus Rheinland-Pfalz aus dem Bundesverkehrswegeplan auf der umfangreichen Liste.

Bei den bundesweit insgesamt 144 Projekten handelt es sich zum Teil auch um Vorhaben mit mehreren Teilabschnitten. In Rheinland-Pfalz geht es nach der vorliegenden Liste bei den beschleunigten Projekten zur Beseitigung von Engpässen und Lückenschlüssen um mehrere Maßnahmen auf den Autobahnen A60 und A61.

«Es ist gut, dass sich die Koalition auch auf die Beschleunigung zum Autobahnausbau verständigt hat und davon auch rheinland-pfälzische Autobahn-Projekte profitieren sollen», sagte Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Mainz zu den Beschlüssen. «Wir brauchen ein leistungsfähiges Infrastrukturnetz für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen und die gesamte Logistik.»

Dazu gehörten Straßen und Brücken genauso wie die Schiene und die Wasserstraßen. «Zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands ist eine zügige Modernisierung der Infrastruktur dringend geboten», betonte die Ministerin. «Die Beschlüsse aus Berlin sind daher genau richtig und entscheidend für die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts.»

Die bisher geplanten Maßnahmen in Rheinland-Pfalz im Überblick:

A 60, AS Ingelheim-W – AS Heidesheim

A 60, AD Mainz – AK Mainz-S

A 61, LGr. NW/RP – AD Sinzig

A 61, AD Sinzig – AS Mendig

A 61, LGr. RP/BW – AK Frankenthal

