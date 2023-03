Schwerer Unfall an der Mosel: Autotransporter kracht in Unimog

ALKEN. Wie die Polizei Brodenbach mitteilt, ereignete sich am heutigen Mittwochmorgen, 29.03.2023, gegen 07.25 Uhr an der Mosel ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Autotransporter und einem Unimog.

Nach ersten Erkenntnissen wendete der Fahrer des Autotransporters seinen Gliederzug im Einmündungsbereich der B 49 an der Zufahrt zur Moselbrücke nach Alken. Hierbei übersah er ein aus Richtung Brodenbach kommendes Spezialfahrzeug eines Forstbetriebes.

Der Fahrer des Forstfahrzeuges wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen und konnte erst nach über einer Stunde durch die Rettungskräfte befreit werden. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt in Koblenzer Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen ist ein Schaden im 6-stelligen Eurobereich entstanden.

Die Bundesstraße 49 war für 4 Stunden gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz waren Rettungskräfte des DRK, der Johanniter Unfallhilfe mit einem Rettungshubschrauber, Kräfte der umliegenden Feuerwehren und der Polizei Brodenbach.