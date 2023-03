MEGA-Streik legt Land lahm – Gewerkschaft Verdi rechnet mit hoher Beteiligung

MAINZ. Zum Start der bundesweiten Warnstreiks am Montag rechnet die Gewerkschaft Verdi für Rheinland-Pfalz mit einer hohen Beteiligung in den betroffenen Verkehrsbetrieben. Er gehe davon aus, dass dort kein Bus fahre, sagte der Landesfachbereichsleiter Verkehr beim Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland, Jürgen Jung. «Alle stehen.» Betroffen sei der städtische Nahverkehr in Kaiserslautern, Pirmasens, Mainz und Ludwigshafen.

In Trier sollen die Stadtbusse, laut SWT. fahren. Aufgerufen zu dem umfassenden Ausstand hat neben Verdi die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die Gewerkschaften wollen in ihren jeweiligen Tarifkonflikten höhere Löhne erstreiten. Wegen des großangelegten Warnstreiks wird am Montag auf der Schiene der Fernverkehr komplett und der Regionalverkehr größtenteils eingestellt. Auch Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen sowie die Autobahngesellschaft sind vom Warnstreik betroffen.